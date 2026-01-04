Парки нового уровня: что уже сделали и что ещё планируют в Костанае
3 января в центре Костанай на горке травмировался ребёнок. Пострадавшему 12 лет. Информацию подтвердили в пресс-службе станции скоро медпомощи Костаная.
По предварительной информации, у ребёнка диагностировано сотрясение головного мозга. На место происшествия была вызвана скорая медицинская помощь .
Пострадавшего доставили в детскую областную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.
