Травма на горке: в центре Костаная пострадал ребёнок

— Сегодня, 11:17
Фото очевидца

3 января в центре Костанай на горке травмировался ребёнок. Пострадавшему 12 лет. Информацию подтвердили в пресс-службе станции скоро медпомощи Костаная. 

По предварительной информации, у ребёнка диагностировано сотрясение головного мозга. На место происшествия была вызвана скорая медицинская помощь .

Пострадавшего доставили в детскую областную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.



