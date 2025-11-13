Осенью 2023 года житель Костаная при выполнении строительных работ получил тяжёлые множественные переломы и повреждения внутренних органов. Несчастный случай привёл к частичной утрате трудоспособности, пострадавшему установлена инвалидность. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Обратившись в суд, истец потребовал взыскать с работодателя компенсацию морального вреда. Костанайский городской суд, изучив материалы уголовного дела и акты уполномоченных органов, установил, что происшествие произошло вследствие нарушения работодателем требований техники безопасности.

Суд разъяснил сторонам преимущества урегулирования спора мирным путём. В ходе процесса стороны выразили готовность к примирению и по их ходатайству была проведена процедура медиации.

По её итогам заключено медиативное соглашение: работодатель выплачивает пострадавшему 3,5 млн тенге, а истец отказывается от дальнейших исковых требований.

