Осенью 2023 года житель Костаная при выполнении строительных работ получил тяжёлые множественные переломы и повреждения внутренних органов. Несчастный случай привёл к частичной утрате трудоспособности, пострадавшему установлена инвалидность. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.
Обратившись в суд, истец потребовал взыскать с работодателя компенсацию морального вреда. Костанайский городской суд, изучив материалы уголовного дела и акты уполномоченных органов, установил, что происшествие произошло вследствие нарушения работодателем требований техники безопасности.
Суд разъяснил сторонам преимущества урегулирования спора мирным путём. В ходе процесса стороны выразили готовность к примирению и по их ходатайству была проведена процедура медиации.
По её итогам заключено медиативное соглашение: работодатель выплачивает пострадавшему 3,5 млн тенге, а истец отказывается от дальнейших исковых требований.
