Требовал 100 миллионов. Осужден банкротный управляющий в Костанайской области

Департаментом АФМ по Костанайской области установлено, что банкротный управляющий компании вымогал у генерального директора и учредителя коммерческой организации крупную сумму денежных средств в размере 100 млн тенге за включение в реестр дебиторов.

Подозреваемый был задержан с поличным при получении 50 млн тенге от генерального директора и учредителя ТОО, половины от ранее оговоренной суммы.

Указанный гражданин признан виновным в совершении уголовного правонарушения ему назначено наказание в виде 8 лет 5 месяцев лишения свободы.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.