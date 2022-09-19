Требовал 100 миллионов. Осужден банкротный управляющий в Костанайской области

Департаментом АФМ по Костанайской области установлено, что банкротный управляющий компании вымогал у генерального директора и учредителя коммерческой организации крупную сумму денежных средств в размере 100 млн тенге за включение в реестр дебиторов.
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Подозреваемый был задержан с поличным при получении 50 млн тенге от генерального директора и учредителя ТОО, половины от ранее оговоренной суммы.
Указанный гражданин признан виновным в совершении уголовного правонарушения ему назначено наказание в виде 8 лет 5 месяцев лишения свободы.
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