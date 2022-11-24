Требование по декларированию налички объяснили в КГД

В Комитете госдоходов Минфина объяснили требование по отражению наличных денег в декларации с 1 января 2023 года, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что на втором этапе всеобщего декларирования с 1 января 2023 года декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) должны сдавать работники квазигоссектора, государственных учреждений и их супруги.

«В декларации об активах и обязательствах подлежат отражению наличные деньги, не превышающие 10 000-кратный размер МРП. При этом законодательством не предусмотрен запрет на хранение наличных денег свыше 10 000 МРП. При этом физические лица вправе самостоятельно решать вопросы хранения денег в наличной или безналичной форме, а также их сумму», — пояснили в КГД.

По проекту закона о бюджете, который вчера отправили на подпись Президенту, в 2023 году МРП составит 3450 тенге. Следовательно, хранить наличными можно будет до 34,5 миллиона тенге.

Напомним, ранее стало известно, что по положениям всеобщего декларирования человек не имеет права хранить наличными сумму, превышающую 10 000-кратный размер МРП. На сегодня это 30 миллионов 630 тысяч тенге. Превышающая сумма должна быть размещена на банковских счетах до 31 декабря 2022 года