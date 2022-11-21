Требования для грузовиков, а потом для легковых авто в РК планируют ужесточить

А в дальнейшем ограничения коснутся и легковых авто.

Как отмечается в проекте Концепции развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года, в стране планируется развивать и всячески поддерживать экологически чистый транспорт, стимулируя граждан и предпринимателей пересаживаться на электрические и газовые авто. Для этого предполагается внедрять налоговые преференции, строить зарядные станции на трассах, освобождать владельцев экологически чистых машин от оплаты проезда по платным дорогам и многое другое.

«Наряду с этим будет разработан комплекс мер для поэтапного вывода из эксплуатации транспортных средств, не соответствующих экологическим стандартам по норме выбросов CO₂», — говорится в документе. Поправки должны будут подготовить в 2023 году МВД РК и министерство индустрии и инфраструктурного развития.

Как разъяснили редакции Kolesa.kz разработчики концепции из МИИР РК, речь в проекте идёт в первую очередь о грузовых автомобилях с большими объёмами вредных выбросов и низким экологическим классом. Однако в дальнейшем будут приниматься меры и по поэтапному повышению экологических стандартов для легкового автотранспорта.

Бороться за чистоту воздуха, по словам миировцев, планируется, цитируем, «путём ужесточения технических норм, предъявляемых при ввозе, регистрации и эксплуатации автотранспортных средств низких экологических классов, вплоть до полного запрета в средне- и долгосрочной перспективе».

«При этом государство не станет отбирать у людей старые машины. Они сами себя изживут, когда будут созданы соответствующие условия. Вспомните, что стало с праворульными? Со старыми будет так же», — уточнили разработчики проекта.

В данное время в стране запрещена первичная регистрация автомобилей экокласса ниже, чем Евро-4. Недавнее постановление правительства, разрешающее выпускать на казахстанских заводах машины упрощённой комплектации, носит временный характер. Согласно концепции, в ближайшие годы предполагается начать поднимать экологическую планку для ввозимых и производимых авто, поэтапно устанавливая нижним допустимым порогом Евро-5, затем — Евро-6, Евро-7 и так далее.

Напомним, этой же концепцией предлагается включить в стоимость топлива специальный сбор, который будет расходоваться на строительство и содержание дорог.

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