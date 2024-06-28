Требования для водителей автобусов снижают в Казахстане

Сенат одобрил в двух чтениях закон, которым существенно снижаются требования для водителей общественного транспорта, передаёт BaigeNews.kz.

Речь идет о законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей».

Большая часть документа касается развития инфраструктуры для электромобилей. В частности, вносятся поправки о предоставлении земельных участков общего пользования для электромобилей, размещении электрозарядных станций, в том числе на землях особо охраняемых природных территорий.

Акиматы наделяются дополнительным полномочием по принятию решений о размещении электрозарядных станций.

И лишь одна норма касается водителей автобусов. В Закон «О дорожном движении» вносится понятие «электромобиль».

«В целях решения вопроса повышенного спроса на водителей категорий «Тb» и «D» смягчены требования для разрешения управления автотранспортными средствами с 23-летнего возраста, также сокращён стаж работы водителем до 3 лет, к подкатегории «D1″ — не менее одного года», — сказал сенатор Султан Дуйсембинов.

Ранее к управлению таким транспортом допускались водители с 25 лет. Эта норма направлена на снижение дефицита водителей автобусов.

Однако сенатор Ольга Булавкина поинтересовалась, не приведет ли это к росту ДТП с участием общественного транспорта.

«Мы часто видим ДТП с участием общественного транспорта, особенно в мегаполисах имеются аварии со смертельным исходом и большое количество пострадавших. В этой связи возникает вопрос, не приведет ли это к снижению профессионализма водителей общественного транспорта», — спросила она.

В ответ вице-министр внутренних дел Марат Кожаев заявил:

«На пространстве ЕАЭС допускаются водители с 21 года, а у нас с 25 лет, и нужно иметь пять лет водительского стажа. Думаю, что это незначительное снижение не скажется существенным образом на безопасности пассажиров и перевозок, потому что во всех крупных автопарках налажен ежедневный контроль допуска к транспортным средствам… Водители автобусов сами по себе очень редко нарушают ПДД. И если ДТП происходит с пассажирским транспортом, то виноваты зачастую другие участники дорожного движения, поэтому снижение требований не скажется на безопасности», — сказал он.

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