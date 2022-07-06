Требования к школьной форме в Казахстане пересмотрели в Минпросвещения

О требованиях к школьной форме на онлайн-брифинге рассказал заместитель председателя комитета дошкольного и среднего образования министерства просвещения Жомарт Карамбаев, передает nur.kz

Он уточнил, что в №26 приказ министерства о требованиях к обязательной школьной форме для организаций среднего образования вносятся изменения, которые будут утверждены до конца лета этого года. По словам Жомарта Карамбаева, в приказе прописано, что областное управление образования, а также отделы образования городов и районов могут рекомендовать единый цвет школьной формы на административной территории. Однако единоличного решения чиновники принять не могут.

«Это носит только рекомендательный характер. Окончательное решение по цвету формы принимает родительская общественность. В каждой школе есть попечительский совет, родительский комитет, в который входят родители учеников. Если они примут такое решение, то на территории области будет действовать единый цвет. Если в регионе не будет единого согласия, тогда решение о выборе единого цвета приниматься не будет», – сказал Карамбаев.

При этом он указал на пример города Нур-Султана, где два года подряд действует единый цвет школьной формы.

«Решение было принято после обсуждения с родительской общественностью. Но если в области не будет единого решения, то здесь решение о выборе единого цвета может быть и не принято. Аналогичные требования к спортивной форме. Нет требований, чтобы покупали спортивную форму определенной фирмы. Есть требование, чтобы форма была удобной для ребенка», – подчеркнул представитель Министерства просвещения.

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