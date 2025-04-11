Министр здравоохранения Акмарал Альназарова в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область и область Абай посетила два медицинских колледжа, где ознакомилась с уровнем подготовки среднего медицинского персонала, передаёт BaigeNews.kz.
В Усть-Каменогорске глава ведомства отметила необходимость проведения капитального ремонта старшейшего в стране учебного заведения, оснащения специализированными кабинетами для проведения практических занятий, также был поднят вопрос повышения квалификации преподавательского состава.
В 2025 году, объявленного Главой государства Годом рабочих профессий, Министерством здравоохранения пересматриваются подходы к подготовке среднего медицинского персонала, нацеленные на повышение качества знаний и компетенций будущих медсестер и фельдшеров.
Что будет меняться в системе подготовки среднего медицинского персонала?
- усиление практических навыков студентов;
- пересмотр стандартов оснащения колледжей;
- повышение требований к преподавательскому составу
- внедрение института наставничества
- назначение главных внештатных кураторов сестринского дела.
В условиях растущей потребности в квалифицированных медицинских кадрах подготовка среднего медицинского персонала приобретает стратегическое значение.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.