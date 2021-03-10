Требовать школьную форму организации образования не имеют права — управление образования Костанайской области

Вчера главный санитарный врач региона подписал постановление, согласно которому разрешается переход на комбинированный формат обучения учеников начального звена и пятых классов. В других областях республики это случилось раньше. Поэтому и школы области готовили к этому — составлялись расписания, регулировался график обучения.

В целом, говорят в управлении образования, школы могут приступить к занятиям хоть сегодня. Но так как не готовы родители и ученики, то переход на комбинированный формат во всех школах произойдет до конца этой недели.

«Как правило по нормам в классе у нас должно быть 25 человек, ну может быть 26. Будут сидеть. Единственное, что может быть за партой будет два ученика. Потому что, увы, кабинеты не располагают возможностью, чтобы каждому поставить отдельную парту и у нас парты рассчитаны на 2 человека», — сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения области Айман Ибраева.

Если же количество детей в классе будет больше, то вопрос об организации учебного процесса на местах будут решать директора школ. Также каждый ребенок должен иметь с собой антисептик и маску. Что касается непосредственно учебного процесса, то 70 процентов предметов в комбинированном формате обучения будут преподаваться в школе, 30 же процентов вынесут в дистанционку. Какие именно — каждое учреждение образования будет решать самостоятельно. Постановление санврачом области подписано только вчера, а в родительских чатах уже активно обсуждают вопрос о школьной форме. В этом вопросе ответ управления образования категоричный — требовать школьную форму организации образования не имеют права. Главное требование — опрятный внешний вид учащегося.

«Министр образования изначально, когда мы еще входили в дистанционный формат обучения в начале учебного года, он уже тогда сказал ,что школьная форма не требуется. С учетом сложившихся обстоятельств. Тем более до нас были доведены рекомендации, разработанные Министерством образования, где они еще раз повторили — школьная форма не требуется. Лишь бы ребенок был чисто и опрятно одет», — подчеркнула Айман Ибраева.

Что касается учеников 6, 7, 8 и 10 классов, то пока однозначного решения нет. Сейчас решается вопрос о возможном их возвращении на школьную скамью в начале четвертой четверти. Кроме того, в новом постановлении появился еще ряд изменений. Разрешение на работу без ограничений по времени и дням недели получили торгово-развлекательные центры, продовольственные и непродовольственные рынки. Спортивные мероприятия теперь будут проходить со зрителями. С наполняемостью не более 20%. И всё это при условии нахождения области в «зеленой» зоне.

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