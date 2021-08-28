Требовать у студентов ПЦР-тесты запретили в Казахстане

Вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев рассказал о проведении подготовительной работы вузов к новому учебному году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особо хочу отметить, что требование наличия ПЦР-тестирования у студентов не допускается. Сейчас вузами ведется информационно-разъяснительная работа среди студентов о важности вакцинации против COVID-19. Принимаются стимулирующие меры. А именно скидки на обучение, премии для сотрудников и другие», — сказал Куаныш Ергалиев на брифинге в СЦК.

По его словам, особое внимание будет уделено соблюдению санитарных норм. В вузах открыты прививочные пункты, закуплены дополнительные санитайзеры, бесконтактные термометры.

«В целом запрещается проведение массовых мероприятий. Планируется установление скользящего графика расписаний занятий. Будет соблюдаться принцип “одна аудитория — одна группа”. Между учебными занятиями будут предусмотрены перерывы для проветривания и санитарной обработки аудиторий», — заключил вице-министр.

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