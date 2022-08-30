«Требуем 58!»: Женщины потребовали снижения пенсионного возраста

В нескольких городах Казахстана прошли санкционированные властями митинги за снижение пенсионного возраста для женщин под девизом: «Женщины Казахстана против нарушения Конституции при повышении пенсионного возраста».

Протестную акцию накануне анонсировало Движение женщин Казахстана, передает informburo.kz

Пенсионный возраст для мужчин в стране сейчас наступает в 63 года, для женщин – в 60,5 лет, с дальнейшим повышением до 63 лет в 2027 году.

Женщины во время митинга за снижение пенсионного возраста.

В столице более сотни человек сегодня собрались в сквере перед министерством финансов. Митингующие, среди которых большинство женщин, держали в руках плакаты: «Верните женщинам пенсию в 58 лет», «Хочу жить на пенсии, а не умереть на работе», «Пенсионный возраст для женщин 63 года – геноцид женщин».

«Мы пережили лихие 90-е годы, мировой финансовый кризис, пандемию, а нам, матерям, подняли пенсионный возраст с 1996 года аж на восемь лет, а мужчинам – на три года! Нарушили закон о пенсионном обеспечении и Конституцию. Это дискриминация по полу. Накануне Дня Конституции в преддверии Послания президента народу Казахстана женщины страны обращаются к президенту с требованием вернуть возраст выхода женщин на пенсию в 58 лет без учёта стажа работы и накоплений! Требуем от депутатов парламента всех фракций рассмотреть этот вопрос и внести изменения в закон о пенсионном обеспечении! » – обратилась к присутствующим лидер движения женщин Казахстана Майкен Бекарыстанова.

«Требуем! Требуем! Требуем!», – проскандировали в ответ собравшиеся.

Поддержать женщин пришло немало мужчин, среди которых представители Народной партии Казахстана, партии «Ак жол», правозащитники, общественные деятели и юристы.

Юрист Тулеген Касенов в своём выступлении поддержал требования инициаторов митинга и сообщил, что средний возраст женщин постоянно снижается.

«Средняя продолжительность жизни сейчас в Казахстане идёт на снижение. Если пять лет назад она составляла 74 года, то сейчас – 71 год. И если женщина выйдет на пенсию в 63 года, она проживёт в среднем 7-8 лет», – заявил юрист.

Представитель партии «Ак жол» Владимир Шокарев посетовал на непрозрачность формирования пенсий и пообещал, что их фракция поднимет эту проблему.

«Непонятно как ведётся формирование пенсии. Если человек работает, но не имеет возможности вносить пенсионные взносы, то как ему быть? Человека надо защищать. У нашего государства есть все возможности. Каждый год не осваивается из бюджета около ста миллиардов тенге. Это говорит о том, что общество может позволить выходить женщинам на пенсию в 58 лет. Роль женщины, матерей и бабушек в создании семьи в нравственном отношении недооценена. Именно в семье формируются наши дети. Мы как партия полностью присоединяемся к движению женщин и будем ставить вопрос от своей фракции о снижении пенсионного возраста до 58 лет», – пообещал Шокарев.

Правительство Казахстана постепенно повышает пенсионный возраст для женщин с 1 января 2018 года. К 2027 году он должен сравняться с пенсионным возрастом мужчин. Власти объясняют это тем, что повышение возраста выхода на пенсию позволит женщинам накопить достаточно средств для обеспечения себя в старости. В мае этого года вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов заявил, что правительство планирует обсудить вопрос снижения пенсионного возраста для некоторых категорий граждан

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