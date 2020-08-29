«Требуй чек — выиграй приз!» — в Костанайской налоговой напомнили об акции

Управление государственных доходов по Костанаю напоминает, что Комитетом государственных доходов МФ РК запущена ежегодная акция «Требуй чек — выиграй приз!», которая стартовала с 13 мая 2020 года и продлится до конца года.

Целью данной акции является повышение гражданской активности и стимулирование добросовестной конкуренции среди предпринимателей. Каждый потребитель может направить чек за приобретенный товар (работу и услугу) через мобильное приложение (бесплатное приложение Wipon) и получить шанс выиграть денежные средства на баланс мобильного телефона каждый день.

Также в случае не выдачи фискальных чеков ККМ потребитель может направить жалобу через данное приложение, где после подтверждения факта, пополняется баланс телефона на 1000 тенге.

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