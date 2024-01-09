Требуют наличку. От костанайцев уже поступают жалобы в департамент госдоходов

Проверка мобильных переводов индивидуальных предпринимателей и их супругов, которые вошли с этого года во всеобщее декларирование, уже вызвала ажиотаж среди бизнесменов. Часть из них, отмечают в Комитете госдоходов, теперь просит расплачиваться клиентов и покупателей наличными.

При этом налоговики не понимают, почему столько шума из-за этого нововведения. Тем более, что проверять они будут не всех.

«По ним сведения будут передаваться в 2025 году, комитет госдоходов направит списки банкам второго уровня те, кто вошел в систему, сведения передаются банками не по всем только по тем, у которых более ста от различных лиц три последовальных месяца, то есть ли у вас меньше ста переводов сведения по вам банки не будут передавать»,- говорит руководитель управления департамента госдоходов Костанайской области Зарина Бекмухамедова.

По мнению специалистов, новшество не приведет к переходу предпринимателей в тень. В комитете госдоходов считают, что бизнесу выгодней все же добросовестно исполнять свои налоговые обязательства. Как это делают другие налогоплательщики, а это все те, кто уже вошел в систему всеобщего декларирования до этого года — врачи, учителя, слесари, металлурги, водители или же госслужащие.

«Добросовестным налогоплательщиком бояться нечего. Если предприниматель принимает платежи через пост-терминалы через кода, которые есть в банках второго уровня, то все доходы они заявляют и, соответственно, платят налоги, кто предприниматели, которые принимают переводом они скрывают свои налоги и хотят скрыть свой доход», — говорит Зарина Бекмухамедова.

При этом с департаменте госдоходов подчеркнули, что отказ в принятии безналичных платежей является неправомерным и нарушает права потребителей. За это предусмотрена административная ответственность — на первый раз — предупреждение, при повторном нарушении — штраф в почти 148 тыс. тенге.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.