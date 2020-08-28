Трех человек спасли и 25 эвакуировали при пожаре в Рудном

В Рудном 27 августа произошел пожар в многоквартирном жилом доме по улице Ленина. На пульт 101 звонок поступил в 22:27 часов. В квартире на первом этаже загорелись домашние вещи и мебель на площади 5 квадратных метров.

По прибытию к месту вызова пожарные обнаружили сильное задымление в третьем подъезде 5- этажного дома. По лестничным клеткам едкий дым быстро распространялся на верхние этажи, через вентиляционные каналы проникал в жилые помещения.

В работу включились два звена газодымозащитной службы в составе 6 человек личного состава. Благодаря умелым и слаженным действиям пожарных своевременно эвакуировано 25 жителей подъезда. Были спасены 3 человека в том числе ребенок, проживающие на верхних этажах, которые не могли эвакуироваться самостоятельно.

В 23:12 часов пожар ликвидирован, пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы 12 сотрудников и 3 единицы техники СПЧ-2 города Рудного. Причина происшествия – устанавливается.

ДЧС Костанайской области предупреждает. Чтобы уберечь себя от пожара в быту необходимо изучить и строго соблюдать правила пожарной безопасности. Знать порядок действий при пожаре и номера вызова спасательных служб «101» и «112».

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