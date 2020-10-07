Сразу трех косуль подстрелили браконьеры в Костанайской области, хотя у них не имелось при себе ни одного разрешения.
«На территории Басаманского лесничества, совместно с сотрудниками данного учреждения, и местной полицейской службы Аулиекольского района, в ходе рейда, была замечена, и остановлена автомашина марки ВАЗ-21214. В данной автомашине находились жители Рудного»,- сообщил старший инспектор отделения природоохранной полиции ДП Костанайской области Газретгали Алимгазин.
При проверке данной машины, в багажнике полицейские обнаружили сразу три туши сибирской косули и две единицы незарегистрированного охотничьего оружия. Выяснилось, что разрешения на отстрел животных у рудничан не было. Полицейскими начато расследование. Назначены биологическая, баллистическая и трасологическая экспертизы.
«Предварительный ущерб сейчас назначен 250 МРП, но итоговый будет установлен после проведения биологической экспертизы, когда установят возраст отстрелянных особей»,- сказал Газретгали Алимгазин.
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