Трехдневная магнитная буря накроет Землю в мае

Ученые отмечают резкий рост активности Солнца и прогнозируют трехдневную магнитную бурю на Земле, пишет kubnews.ru

– Заметный, а по некоторым оценкам, крупнейший за последние годы всплеск солнечной активности, регистрируется на нашей звезде в течение последних нескольких дней, – сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Уточняется, что пик его пришелся на 22 и 23 мая, когда за 2 суток было зарегистрировано 17 солнечных вспышек. Эксперты отмечают, что до этого, за 4,5 месяца года произошло менее 40 солнечных вспышек.

Ученые рассчитали, что выброшенные солнечные массы достигнут Земли около 22.00 25 мая. Это вызовет первые возмущения магнитного поля. Наиболее плотное ядро выброса достигнет Земли около 04.00 26 мая по московскому времени. Продолжительность магнитных бурь составит от трех до шести часов.

– В целом, возмущенное состояние магнитного поля может сохраниться до конца дня, 27 мая. После этого поле должно стабилизироваться и вернуться в невозмущённое состояние, – добавили в лаборатории.

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