Трехглавый младенец появился на свет в Индии

Фото из открытых источников
В индийском штате Уттар-Прадеш 12 июля родился необычный младенец — у ребенка три головы. Малыша сочли воплощением бога и начали паломничества в дом семьи, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Страна.ua.
Как сообщает издание, ребенок и его мать чувствуют себя хорошо, при этом женщина пережила «нормальную» и здоровую беременность, что сделало рождение трехголового малыша еще более удивительным.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области