Трехглавый младенец появился на свет в Индии

В индийском штате Уттар-Прадеш 12 июля родился необычный младенец — у ребенка три головы. Малыша сочли воплощением бога и начали паломничества в дом семьи, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Страна.ua.

Как сообщает издание, ребенок и его мать чувствуют себя хорошо, при этом женщина пережила «нормальную» и здоровую беременность, что сделало рождение трехголового малыша еще более удивительным.

Две дополнительные головы прикреплены непосредственно к задней части его «нормальной» головы и даже имеют волосы. Теперь семья ребенка страдает от многочисленных паломников, которые решили что малыш — воплощение Бога на земле. Отмечается, что в индуизме есть понятие Тримурти. Это триада, объединяющая трех главных божеств индуистского пантеона (Брахму-Создателя, Вишну-Хранителя и Шиву-Разрушителя) в единое целое. Иногда Тримурти изображается как три бога, со сросшимися телами. На некоторых скульптурах Тримурти выглядит, как три головы на одном теле.

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