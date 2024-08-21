Трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Костанае

В городе Костанай, оставшись без присмотра взрослых выпал из окна квартиры четвертого этажа мальчик 2021 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

«Мальчик госпитализирован с травмами, состояние тяжелое», — сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

В целях недопущения несчастных случаев, связанных с падением детей из окон многоэтажек МЧС предупреждает:

Не оставляйте детей без присмотра!

Окна квартир где есть дети, оборудуйте специальными защитными устройствами!

Заблокируйте оконные ручки, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно!

Никогда не используйте противомоскитные сетки — дети прислоняются к ним и падают вместе с ними!

Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник!

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