Трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Костанае

Фото взято с сайта mck.clinic
В городе Костанай, оставшись без присмотра взрослых выпал из окна квартиры четвертого этажа мальчик 2021 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
«Мальчик госпитализирован с травмами, состояние тяжелое», — сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.
В целях недопущения несчастных случаев, связанных с падением детей из окон многоэтажек МЧС предупреждает:
- Не оставляйте детей без присмотра!
- Окна квартир где есть дети, оборудуйте специальными защитными устройствами!
- Заблокируйте оконные ручки, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно!
- Никогда не используйте противомоскитные сетки — дети прислоняются к ним и падают вместе с ними!
- Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник!
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