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Трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Костанае

Фотография для новости Трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Костанае

Фото взято с сайта mck.clinic

В городе Костанай, оставшись без присмотра взрослых выпал из окна квартиры четвертого этажа мальчик 2021 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области. 

«Мальчик госпитализирован с травмами, состояние тяжелое», — сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

В целях недопущения несчастных случаев, связанных с падением детей из окон многоэтажек МЧС предупреждает:

  • Не оставляйте детей без присмотра!
  • Окна квартир где есть дети, оборудуйте специальными защитными устройствами!
  • Заблокируйте оконные ручки, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно!
  • Никогда не используйте противомоскитные сетки — дети прислоняются к ним и падают вместе с ними!
  • Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник!
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