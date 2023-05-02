Тренер забил до смерти семилетнего воспитанника во время тренировки

В азербайджанском городе Сумгаит тренер по дзюдо и самбо, бронзовый призер Евроигр Мехман Халилов забил до смерти своего подопечного — семилетнего мальчика.

Это произошло во время тренировки на глазах у других воспитанников, передает Tengri Sport со ссылкой на Vzglyad.az.

В Сумгайытской городской прокуратуре сообщили, что ребенок получил серьезную травму во время тренировки по дзюдо и самбо, которую проводил Халилов. Тренер применил против подопечного грубый и опасный прием, в результате чего сломал ему шейные позвонки, после этого он стал пинать мальчика.

Мальчика доставили в детскую больницу, но, несмотря на усилия врачей, спасти ему жизнь не удалось.

Шокирующий инцидент сняла камера видеонаблюдения, установленная в спортивной школе. На кадрах видно, как тренер пинает и таскает ребенка за волосы.

Видео содержит сцены насилия, поэтому мы решили его не публиковать.

Сам Халилов задержан, против него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Мехман Халилов. © vzglyad.az

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