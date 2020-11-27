Тренеры, инструкторы и спортсмены обратились к главному санврачу Костанайской области

Готовы работать с заполняемостью хотя бы на половину, соблюдая при этом все необходимые эпидемиологические меры. Представители фитнес-индустрии в палате предпринимателей встретились с главным санитарным врачом Костанайской области. Тренеры, инструкторы и собственники спортобъектов рассказали, что с начала пандемии терпят колоссальные убытки, поэтому просят помощи в виде компенсации коммунальных услуг и разрешить работу хотя бы с минимальным количеством посетителей.

С 17 ноября постановлением главного санврача Костанайской области крытые спортивные объекты, а это фитнес-центры, спорт залы, спортшколы и спортклубы, были закрыты. Фитнес-индустрию, как и многие объекты бизнеса, лихорадит с самого начала пандемии. Их то закрывают, то открывают, то работу ограничивают по количеству посетителей или времени. С этой проблемой они обратились в палату предпринимателей и главному санврачу региона.

«Больной человек, чувствующий общее недомогание — сопливый, с кашлем, с температурой, он не пойдёт в спортивный зал, либо на тренировки принимать физические нагрузки, потому что он физически не сможет их вынести»,- сказал директор ТОО «Fitwake up» Ренат Ким.

С этими доводами Владимир Нечитайло, как санитарный врач, не совсем согласен. По его словам, вся проблема в том, что 47% людей болеют бессимптомно, при этом могут заражать окружающих. Но эта статистика представителей фитнес-индустрии не убедила.

«Не совсем нам все понятно из спортивного сообщества, что закрыты наши крытые сооружения, где люди могут заниматься и поднимать своё здоровье и иммунитет, а работают другие организации, в том числе бани и сауны, к примеру. То есть там высокая влажность, высокая температура, благоприятная среда для развития патогенных микроорганизмов и в том числе вирусов. Там человек может заразиться, уже не говоря об общественном транспорте. Сегодня ехал на автобусе, там тоже интересная ситуация творится»,- говорит Ренат Ким.

От спора встреча перешла к диалогу. Сотрудники спортивных объектов рассказали о нынешнем положении дел в отрасли. Тренеры и инструкторы лишились зарплаты, собственники спортцентров терпят убытки — залы закрыты, а коммунальные счета оплачивать надо. Поэтому просят поддержки. Готовы работать с заполняемостью на 50%, обрабатывать дезсредствами все тренажеры и инвентарь после каждого посетителя, в общем, пусть в ограниченных условиях, но главное работать.

«Это не мои единоличные решения, я захотел — запретил, захотел — открыл, это решение коллегиальное. Я со своей стороны, да, я понимаю ваши проблемы, и обещал, что со своей стороны буду выносить предложение о возможности работы ваших объектов в максимально возможное время и в максимально ослабленном режиме»,- заключил главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло.

Владимир Нечитайло сообщил, что этот вопрос поднимет на ближайшем заседании оперативного штаба под председательством акима области. А тем временем, ситуация с коронавирусом в регионе остаётся не простой. За минувшие сутки выявлено 77 новых случаев заболевания, а это значит, что Костанайская область по-прежнему остаётся в красной зоне.

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