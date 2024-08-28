Трещины на фасаде, разбитые окна в подвале и разрушающиеся ступеньки. Многоэтажке в Костанае всего пять лет

Трещины на фасаде, разбитые окна в подвале и разрушающиеся ступеньки. Именно так выглядит один из домов в микрорайоне Юбилейный. При этом он довольно новый, его построили пять лет назад для очередников. Каждый год дом обрастает новыми проблемами, которые никак не решаются.

Жители дома № 16 в микрорайоне «Юбилейный» бьют тревогу. Дом был сдан в эксплуатацию в 2019 году. И за пять лет тут появилось не мало проблем. Вот такую вот картину можно увидеть по всему периметру.

Татьяна Шарафутдинова все пять лет живет в этом доме, он арендный, и был предназначен для очередников. Женщина признается, что дом изначально был с дефектами, и какие-то в рамках гарантийных обязательств застройщик исправлял. Но с каждым годом их становилось все больше. Сейчас вот так выглядят ступеньки, которые ведут в подъезд. Наступать на них, признаются жители, опасно.

«Все, все сыпется, валится. Уже даже стало страшно жить здесь, как это так? Вот мой первый этаж. Вот, сейчас я вам покажу. Везде сыпется, это же невозможно. Вот плитка лопнула, и вот смотрите дырища какие», — возмущается жительница дома №16 микрорайона «Юбилейный» Татьяна Шарафутдинова.

Жители дома рассказали, что с жалобами обращались и в отдел жилищных отношений, и к акиму города. Но проблемы никак не решаются.

«Это было видать от застройщика. У нас тут живет на 5 этаже строитель, она говорит на какую-то смесь сажали, она не держит. Оно сыреет, или что. Ну, вот это и осыпается. У нас техничка моет, оно все сыпется», — говорит жительница дома Светлана Ничипоренко.

Жильцы жалуются и на то, что председатель обслуживающей организации дома бездействует. Они каждый день просят исправить ситуацию, но за все лето никаких работ здесь не проводилось. Нам удалось поговорить и с председателем, которая высказала свою точку зрения по этому поводу.

«В этом доме, жильцы, в первую очередь виноваты сами. 45 квартир, малоквартирный дом. Очень тяжело его содержать. Из них только 10 квартир, которые платят. Остальные являются неплательщиками. Но, тем не менее у них есть: сантехник, дворник, техничка. Мы это не прерываем», — объяснила управляющая КСП «Южный» Альбина Мухамедьярова.

Альбина Мухамедьярова отметила, что уже на следующей неделе они собираются делать мелко срочный ремонт на те средства, которые сейчас имеются. Первым делом застеклят окно в подвале, затем заменят плитку, там, где это необходимо.

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