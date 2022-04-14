Трещины в несущих стенах, канализационные стоки, насекомые. Жильцы дома в Костанае просят признать дом аварийным

Текущие из квартиры прямо в подъезд канализационные стоки, трещины в несущих стенах, проблемы с отоплением и насекомые от сырости. В таких условиях живут люди по проспекту Кобланды Батыра, в доме 24.

В квартире 164 по проспекту Кобланды Батыра в доме 24 еще в октябре прошлого года прорвало канализацию. С того времени вода вытекает на пол и растекается по подъезду, распространяя при этом невыносимый запах. Эта проблема в доме не единственная. И отсутствие света в подъездах, а также элементарных перил на лестницах, жильцов уже не беспокоит. Есть проблемы глобальнее, в доме неисправна канализация и система отопления. Порывы здесь не редкость. За эту зиму их было уже несколько. Жильцов призывают создать ОСИ.

«Катастрофическая ситуация с канализацией, катастрофа с отоплением, то есть мы сейчас сами жильцы, мы не потянем. Это для нас непосильно. У меня 4 отказа, писала акиму, обращалась прежде чем предать в ОСИ нам, проведите, пожалуйста, комиссию пригоден ли дом для жилья. Проведите реконструкцию тепловой системы, канализационной системы, сделайте что возможно. Отказы, отказы, отказы», — говорит жительница дома №24 по проспекту Кобланды батыра Светлана Тимушкова.

По словам жильцов, а некоторые живут здесь больше 30 лет, все это время их не брало на обслуживание ни одно ПКСК, так как дом находился на балансе отдела жилищных отношений городского акимата. В том, что он стоит на балансе, они были уверены. Однако, как пояснили в отделе жилотношений — из 176 квартир на их балансе лишь 23. У остальных есть собственники. А потому проблемы жильцы обязаны решать самостоятельно.

«Возможно он состоял в свое время на балансе государства. Потом с переходом, переходным периодом людям дали возможность приватизировать квартиры. Но у людей сложилось мнение, что все таки это государственное», — объяснил руководитель отдела жилотношений акимата Костаная Ержан Сулеймен.

Есть в этом доме и другая проблема. После строительства мансарды, которая стала шестым этажом в доме, по словам жильцов, он дал усадку. В подъезде перекосились бетонные ступени, просел фундамент, а по несущим стенам пошли трещины. А теперь на протяжении пяти месяцев под пол льется вода. Люди боятся в нем жить, считая дом аварийным.

«Необходимо собственникам заказать техзаключение. Это техзаключение делает независимая экспертная организация, выезжает туда, осматривает, делает замеры, пробы, экспертизы. После этого делается заключение, они могут обратится в местные исполнительные органы- акимат, о признании дом аварийным», — говорит руководитель отдела жилотношений.

Однако, по словам жильцов, сумма, которую придется отдать за подобное техзаключение, исчисляется миллионами. Поэтому собрать ее своими силами они не могут. Поэтому как решится этот вопрос, пока неизвестно.

Как выяснилось, квартира 164, из которой вытекают канализационные воды, не имеет собственника, но и на балансе города она не стоит. Проблему с течью в акимате обещали устранить в кратчайшие сроки. А затем поставить на учет как бесхозную. Если за год хозяин не заявит о правах, ее возьмут на баланс коммунального хозяйства. По всем остальным вопросам людям остается уповать на собственные силы и финансовые возможности. Помощи никто не обещал.

К вечеру, как нам сообщили жильцы, они за собственные средства вызвали сантехника, чтобы устранить течь.

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