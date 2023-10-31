Трещины в печи. Двое детей и их мама погибли в Костанайской области

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Происшествие случилось 30 октября в селе Лесное Куржункульского сельского округа Федоровского района. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
Как сообщает областное ведомство, в частном жилом доме при топке печи на твердом топливе получил отравление угарным газом и госпитализирован в районную больницу хозяин дома 1975 года рождения.
«Погибли на месте хозяйка 1984 г.р., дети 2013 г.р. и 2008 г.р. На место выезжали сотрудники ДЧС Костанайской области. Предварительная причина гибели и травмирования: отравление угарным газом, из-за имеющихся снаружи не оштукатуренных щелей печи и трещин чугунной плиты», — сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
В период с 15 августа по 15 сентября текущего года на территории области проведён «Месячник пожарной безопасности» с проведением профилактических мероприятий в жилом секторе.
По данному адресу 10 февраля 2022 года отделом по ЧС Федоровского района была осуществлена агитационно-профилактическая работа с проведением инструктажа по соблюдению правил пожарной безопасности под роспись. В ходе обхода выявлено 3 нарушения правил пожарной безопасности (скрутка проводов, трещины в дымоходе и чугунной плите).
В связи с увеличением количества случаев отравлений угарным газом в отопительный период, призываем граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности:
— визуально осмотрите печь и дымоход — при наличии трещин обязательно оштукатурьте их;
— на полу возле топочной дверцы обязательно установите металлический лист размером 50х70 см, он поможет предотвратить возгорание из-за выпадения горящих углей;
— на постоянной основе очищайте дымоход от сажи, не менее одного раза в два месяца, это усилит тягу и предотвратит возгорание сажевых отложений;
— категорически запрещается разжигать печь легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также сушить вещи и дрова у открытого огня;
— запрещается закрывать задвижку дымохода печи до полного сгорания топлива либо удаления углей (золы) из топливника: это чревато отравлением угарным газом;
— ни в коем случае не доверяйте топить печь детям, не оставлять их наедине с топящейся печью.
При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру «112».