Треснул мост в Костанайской области

alau.kz
Департамент полиции Костанайской области сообщает, что из-за образовавшейся трещины на мосту около п. Дамды Наурзумского района существует угроза его разрушения.
В связи с этим, принято решение о закрытии движения по мосту для всех видов транспорта.
Объезд предусмотрен через автодорогу республиканского значения А-16 «Жезказган-Петропавловск».
«Просим отнестись с пониманием! Заблаговременно выстраивайте маршруты движения и следите за официальной информацией», — сообщает ДП.
Tags: Алау алау кз алау новости алау тв Казахстан Костанай Костанайская область новости новости алау новости костаная общество РТН