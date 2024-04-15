Треснул мост в Костанайской области

Департамент полиции Костанайской области сообщает, что из-за образовавшейся трещины на мосту около п. Дамды Наурзумского района существует угроза его разрушения.

В связи с этим, принято решение о закрытии движения по мосту для всех видов транспорта.

Объезд предусмотрен через автодорогу республиканского значения А-16 «Жезказган-Петропавловск».

«Просим отнестись с пониманием! Заблаговременно выстраивайте маршруты движения и следите за официальной информацией», — сообщает ДП.

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