Треть казахстанцев изменили мнение о вакцинации с начала пандемии

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Результаты опроса показали, что с начала пандемии 34 процента граждан изменили мнение в пользу вакцинации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Demos.kz.
По данным Devoscope, с 27 по 30 апреля 2021 года было опрошено 1100 человек в 14 областях и городах республиканского значения (Нур-Султан, Алматы, Шымкент). Опрос проводился на казахском и русском языках по телефону. В опросе приняли участие 53 процента мужчин и 47 процентов женщин старше 18 лет.
По данным опроса, 23 процента казахстанцев не поддерживают вакцинацию. Из них 9 процентов изменили мнение с начала пандемии, а 14 процентов всегда были против вакцин.
«Результаты опроса демонстрируют, что 59 процентов казахстанцев относятся к вакцинации положительно и считают, что это единственный эффективный способ защититься от коронавируса. 23 процента выразили нейтральную позицию, они убеждены, что вакцинация принципиально не изменит ситуацию. 12 процентов респондентов считают, что вакцинация только усугубит ситуацию», — пишет Devoscope.
Наиболее распространенной причиной отказа от прививки, которую назвали 14 процентов опрошенных, являются имеющиеся противопоказания. Тяжелых последствий после вакцинации боятся 4 процента респондентов, еще 4 процента вообще не верят в пандемию и считают, что коронавирус и вакцину придумали. 3 процента опрошенных отказываются от вакцинации так как уже переболели КВИ. В рамках опроса Devoscope также был составлен «рейтинг доверия» казахстанцев к вакцинам, произведенным в разных странах.
Возглавляет рейтинг российский «Спутник V» — 62 процента казахстанцев считают препарат наиболее качественным. На втором месте с 12 процентами голосов отечественная вакцина QazVac.
Наименее популярными среди казахстанцев оказались AstraZeneca, Pfizer, набравшие 2 процента и Sinovac — 1 процент голосов. Также гражданам было предложено назвать наиболее небезопасную по их мнению вакцину.
Первое место в антирейтинге заняла Sinovac Biotech, ей не доверяют 11 процентов опрошенных. На втором месте с 8 процентами голосов AstraZeneca, далее Pfizer — этот препарат настораживает 6 процентов респондентов, 5 процентов граждан выразили недоверие к QazVac. Затруднились ответить на этот вопрос 66 процентов опрошенных.
«Данные исследования убедительно демонстрируют, что на общественное мнение восприятия вакцинации против COVID-19 в первую очередь влияют уровень осведомленности граждан и эффективность информационной политики», — пишет Devoscope.
Ранее специалист прокомментировала «смерти после вакцины» в Алматы.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области