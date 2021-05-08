Треть казахстанцев изменили мнение о вакцинации с начала пандемии

Результаты опроса показали, что с начала пандемии 34 процента граждан изменили мнение в пользу вакцинации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Demos.kz.

По данным Devoscope, с 27 по 30 апреля 2021 года было опрошено 1100 человек в 14 областях и городах республиканского значения (Нур-Султан, Алматы, Шымкент). Опрос проводился на казахском и русском языках по телефону. В опросе приняли участие 53 процента мужчин и 47 процентов женщин старше 18 лет.

Исходя из опроса выяснилось, что у 34 процентов граждан изменилось мнение в пользу вакцинации. При этом 30 процентов респондентов всегда были за иммунизацию. Таким образом, суммарно 64 процента высказались за вакцину от коронавируса, пишет Бюро.

По данным опроса, 23 процента казахстанцев не поддерживают вакцинацию. Из них 9 процентов изменили мнение с начала пандемии, а 14 процентов всегда были против вакцин.

Отмечается, что в прошлом году подобный опрос показал, что лишь 14 процентов респондентов были готовы вакцинироваться при первой возможности, тогда как 33 процента казахстанцев были готовы привиться только после всех необходимых испытаний.

«Результаты опроса демонстрируют, что 59 процентов казахстанцев относятся к вакцинации положительно и считают, что это единственный эффективный способ защититься от коронавируса. 23 процента выразили нейтральную позицию, они убеждены, что вакцинация принципиально не изменит ситуацию. 12 процентов респондентов считают, что вакцинация только усугубит ситуацию», — пишет Devoscope.

По данным Бюро, суммарно 40 процентов граждан либо уже получили вакцину от КВИ, либо планируют прививаться в ближайшее время. 21 процент опрошенных допускают возможность вакцинации, но только после оценки ее эффективности. Треть участников опроса, 32 процента, вообще не планируют вакцинироваться.

Наиболее распространенной причиной отказа от прививки, которую назвали 14 процентов опрошенных, являются имеющиеся противопоказания. Тяжелых последствий после вакцинации боятся 4 процента респондентов, еще 4 процента вообще не верят в пандемию и считают, что коронавирус и вакцину придумали. 3 процента опрошенных отказываются от вакцинации так как уже переболели КВИ. В рамках опроса Devoscope также был составлен «рейтинг доверия» казахстанцев к вакцинам, произведенным в разных странах.

Возглавляет рейтинг российский «Спутник V» — 62 процента казахстанцев считают препарат наиболее качественным. На втором месте с 12 процентами голосов отечественная вакцина QazVac.

Наименее популярными среди казахстанцев оказались AstraZeneca, Pfizer, набравшие 2 процента и Sinovac — 1 процент голосов. Также гражданам было предложено назвать наиболее небезопасную по их мнению вакцину.

Первое место в антирейтинге заняла Sinovac Biotech, ей не доверяют 11 процентов опрошенных. На втором месте с 8 процентами голосов AstraZeneca, далее Pfizer — этот препарат настораживает 6 процентов респондентов, 5 процентов граждан выразили недоверие к QazVac. Затруднились ответить на этот вопрос 66 процентов опрошенных.

«Данные исследования убедительно демонстрируют, что на общественное мнение восприятия вакцинации против COVID-19 в первую очередь влияют уровень осведомленности граждан и эффективность информационной политики», — пишет Devoscope.

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