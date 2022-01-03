Третье место по уровню преступности занимает Костанайская области в РК

Особое внимание костанайского департамента полиции в 2021 году было уделено профилактике правонарушений, в особенности в сфере семейно-бытовых отношений, обеспечению дорожной безопасности, противодействию наркопреступности, внедрению современных технологий и цифровых инструментов, обеспечению прозрачности и открытости деятельности ОВД.

«В целом на территории Костанайской области отмечается снижение регистрации преступлений. Вместе с тем, по уровню преступности в расчете на 10 000 населения, наша область по прежнему находится на третьем месте после городов республиканского значения, это Нур-Султан и Алматы», — отметил и.о.начальника ДП Костанайской области Кайрат Дюсембеков.

Несмотря на повсеместное размещение публикаций, памяток, информационных выступлений профилактической направленности, по-прежнему в регионе растет число жертв интернет-мошенников. В текущем году количество таких преступлений возросло на 45%.

«Перед управлением криминальной полиции поставлена задача улучшить работу сотрудников подразделений по борьбе с кибер-преступностью и противодействию интернет мошеничествам. На местах работа следственно-оперативных групп и специализированных отделов, должна контролироваться в ежедневном режиме. Кроме того, нам предстоит по поручению министра пересмотреть методы профилактики. К данной работе обязательно подключайте общественность и блогеров», — отметил Кайрат Дюсембеков.

В будущем году, руководство костанайского полицейского ведомства, намерено продолжить работу по переходу на сервисную модель работы полиции, налаживанию эффективного партнерства с населением, реализацию принципов «полиция шаговой доступности», «нулевой терпимости к правонарушениям» и «слышащего государства».

Также на будущий год руководитель полицейского департамента поручил усилить работу по обеспечению безопасности дорожного движения. Некоторые из шагов для достижения этой цели — детально обследовать территорию возле учебных заведений на предмет её безопасности, а так же установить светофоры на нерегулируемых пешеходных переходах.

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