Третий этап всеобщего декларирования: что нужно знать декларантам

Со следующего года в Казахстане начнется третий этап всеобщего декларирования. В Комитете госдоходов в этой связи подготовили памятку для граждан, которые должны предоставить в следующем году декларацию об активах и обязательствах, сообщает kapital.kz

Ее должны представить лица, являющиеся на 1 января 2024 года:

руководителями, учредителями юридических лиц и их супруги;

индивидуальными предпринимателями и их супруги.

Необходимо учесть, что обязательство возникнет и в том случае, если предприниматель или юридическое лицо не ведет деятельность.

В связи с чем, во избежание привлечения к третьему этапу всеобщего декларирования при фактическом отсутствии предпринимательской деятельности, рекомендуем до конца года провести следующие действия.

1. Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, но не ведете деятельность, вы можете обратиться в управление государственных доходов по месту жительства для закрытия ИП в упрощенном порядке.

2. Если вы уже не являетесь руководителем юридического лица, но не изменили регистрационные данные юридического лица, вы можете откорректировать данные путем подачи уведомления на веб-портале egov.kz. Со списком руководителей бездействующих юридических лиц можно ознакомиться на сайте kgd.gov.kz в разделе «Всеобщее декларирование».

3. Если вы являетесь руководителем (учредителем) юридического лица, не ведете и не планируете продолжать предпринимательскую деятельность, рекомендуем обратиться в управление государственных доходов по месту регистрации предприятия. При соответствии условиям пункта 1 статьи 59 Налогового кодекса юридическое лицо ликвидируется в упрощенном порядке, в остальных случаях после проведения налоговой проверки.

Информация о налогоплательщиках, признанных бездействующими, в том числе об их руководителях, размещается на интернет-ресурсе Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан kgd.gov.kz по адресу: «Электронные сервисы» — «Помощь бизнесу» — «Список неблагонадежных налогоплательщиков» — «Список налогоплательщиков, признанных бездействующими».

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