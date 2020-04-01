Третий казахстанец умер от коронавируса

Еще один больной коронавирусом скончался в Казахстане. На этот раз летальный исход зафиксирован в Карагандинской области, передает сайт Сoronavirus2020.kz.
В Карагандинской области зафиксирован 1 летальный случай от коронавирусной инфекции.
На сегодняшний день в стране подтверждены 363 случая регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 184 случаев, г. Алматы – 84 случая, Карагандинской области — 14 случаев, Атырауской области — 16 случаев, Акмолинской области — 16 случаев, Жамбылской области — 3 случая, г.Шымкент — 3 случая, Восточно — Казахстанской области — 2 случая, Алматинской области — 8 случаев, Актюбинской области — 3 случая, Северо — Казахстанской области — 3 случая, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области — 1 случай, Кызылординской области — 18 случаев, Западно-Казахстанской области — 2 случая, Туркестанской области — 5 случаев.