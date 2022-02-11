Третий сезон проекта «Бюджет народного участия» стартует в Костанае

Принимать предложения в его рамках будут с 20 февраля по 10 марта, чтобы реализовать в следующем году. Напомним, что цель проекта — развитие и благоустройство города по инициативе и предложениям горожан. Несколько проектов в Костанае уже воплотились в жизнь. К примеру, в южной части города появилась специальная площадка для выгула собак.

Костанайцы вновь имеют возможность принять участие в распределении средств местного бюджета на благоустройство города. Свои проекты, могут присылать на сайт акимата города все жители Костаная, достигшие совершеннолетия.

«Сроки у нас четко оговорены в законодательстве, с 20 февраля по 10 марта ведется сбор предложений. После приема конкретных предложений, проводится анализ экспертного совета на соответствия требованиям. До 25 марта проводиться анализ поступивших предложений, затем поступившие предложения и которые соответствуют требованиям выносятся на голосования жителям, голосование продлится до 24 апреля», — говорит заместитель руководителя отдела акимата города Костанай Зайра Ещанова.

В эти сроки, на сайте нужно будет заполнить заявку, указать наименование проекта, его описание, адрес объекта, прикрепить эскиз и смету, она может быть ориентировочной, но не более десяти тысяч МРП, в этом году это не более 30 миллионов, а также фотографии текущего состояния, и по желанию создать презентацию. Кстати, один из последних реализованных проектов в рамках бюджета народного участия — площадка для выгула и дрессировки собак за 4 миллиона тенге.

«По восьми мероприятиям мы можем принимать предложения. Это значит озеленение территории, ремонт, обустройство тротуаров, пандусов, арыков, места общего пользования. Обустройство парков, скверов, обустройство пешеходных зон. Ремонт бордюров, брусчатки, ликвидация свалок, обустройство, установка беседок в местах общего пользования. А также обустройство спортивных, детских площадок», — говорит Ещанова.

Проекты для реализации выберут посредством публичного голосования и решением экспертного совета, в него входят депутаты маслихата, члены общественных объединений, заинетересованные гос. органы. А их реализация будет уже не следующий год. А в этом году в городе появится пять проектов, которые костанайцы предложили в 2021 году. Это спортивные и детские площадки.

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