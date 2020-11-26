Три автомобиля сгорели в Рудном

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, 25 ноября около 12:15 часов произошел пожар в Рудном. На пульт связи части СПЧ №2 Рудного поступило сообщение о том, что в 1-ом переулке, в доме №4 открытым пламенем горит гараж.
Прибывшие на место пожарные незамедлительно приступили к тушению гаража, не дали огню охватить жилой дом, который вплотную пристроен к гаражу.
Площадь пожара составила 35 квадратных метров. Удалось спасти дом, но сильно пострадали три автомобиля, находящиеся в гараже: два автомобиля марки «ВАЗ» и автомобиль марки «Volkswagen». В гараже также была легковоспламеняющаяся жидкость и различный хлам.
Пострадавших среди людей нет, причина пожара устанавливается.
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