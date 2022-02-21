Три автомобиля столкнулись в Костанае

Сегодня около 10.20 возле магазина «Солнечный» по улице Карбышева в ДТП столкнулись три машины, из-за несоблюдения дистанции.

Сначала столкнулись автомашины «Hyundai», под управлением 35-летнего водителя с автомашиной «Nissan», под управлением 44-х летнего водителя. Затем «Nissan» столкнулся с автомашиной «Changan», под управлением 39-летнего водителя.

В ДТП пострадавших нет. На месте происшествия составлена схема ДТП.

В полиции еще раз предупреждают водителей о соблюдении ПДД при сложных погодных условиях.

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