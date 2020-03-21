Три автомобиля столкнулись в Костанайской области

20 марта около 18.00 на автодороге Костанай-Аулиеколь-Сурган в районе поворота на поселок Герцена 45 летний водитель управляя автомашиной «Мерседес» при совершении маневра обгон и перестроении со встречной полосы на свою полосу допустил столкновение с двигающейся в попутном направлении автомашиной Газель под управлением 36 летнего водителя.

После столкновения Мерседес столкнулся с автомашиной Лада Ларгус под управлением 48 летнего водителя.

3 пассажира автомашины Лада Ларгус доставлены в больницу. Данные о телесных повреждениях других уточняются.

Начато досудебное расследование по статье 345 ук рк

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