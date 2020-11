Три автомобиля за выходные сгорели в Костанайской области

A French fireman douses the flames of a burning car following clashes between police officers and youths in the Paris suburb of Bagnolet late on 10 August 2009. Groups of youths torched cars, set garbage bins on fire and threw rocks at police in a Paris suburb, a day after an 18-year-old died fleeing police on his motorbike. AFP PHOTO/OLIVIER LABAN-MATTEI (Photo credit should read OLIVIER LABAN-MATTEI/AFP/Getty Images)

При пожаре в Костанайской области погиб человек. ЧП произошло в Лисаковске. Всего же за выходные дни сотрудникам ДЧС региона пришлось выезжать по вызовам несколько десятков раз. В трех случаях произошли возгорания автотранспорта 14 бытовых пожаров произошло в регионе в последние дни. Сотрудниками ДЧС пришлось эвакуировать и спасать людей. Один из крупных пожаров произошел в Рудном. «14 ноября в городе Рудном по улице Карчагина в пятиэтажном доме, в квартире горел палас. В результате чего было спасено 3 человека личным составом службы пожаротушения. 15 ноября в городе Тобыл Костанайского района по улице Фрунзе, горела деревянная веранда пристроенная к дому, на площади 30 квадратных метров. В результате тушения пожара было эвакуировано 6 человек»,- рассказал оперативный дежурный службы пожаротушения ДЧС Костанайской области Василий Семенков. Случаями спасения считаются те, когда погорельцы или их соседи не могут самостоятельно покинуть горящее или задымлённое здание. По словам пожарных, спасенные в Рудном выйти из квартиры просто не могли и не по тому, что отравились продуктами горения. Опьянение послужило и причиной неосторожного обращения с огнём. Самый трагический эпизод зарегистрирован в Лисаковске. «В результате неосторожного обращения с огнём в Лисаковске, на территории ТОО горел вагончик площадью 15 квадратных метров. В результате был обнаружен труп гражданина 1961 года рождения»,- сообщил Василий Семенков. Как отмечают сотрудники ДЧС участились и случаи пожара на автотранспорте. Во всех случаях возгорания начинались в моторных отсеках. На северо-западе Костаная сгорела Audi, в Рудном, в районе рынка «Бак-Бак» Volkswagen. Ещё один автомобиль вспыхнул под Житикарой. «На автотрассе сообщением Житикара — Камысты, в районе УК-161/3, горел автомобиль марки Toyota Hilux на площади 4 квадратных метра»,- сказал Василий Семенков. Так же сотрудники ДЧС напоминают о бдительности владельцам и жильцам частных домов с печным отоплением, так как с наступлением холодов, оно будет эксплуатироваться постоянно.