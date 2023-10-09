Три газовых баллона взорвались в кафе в Костанайской области

7 газовых баллонов вытащили из горящего кафе «Майская сказка». Об этом сообщает пресс-служба ДЧС.

Вечером 8 октября в селе Майский в районе Б.Майлина в одноэтажном здании кафе «Майская сказка» произошел пожар на всей площади здания 330 квадратных метров.

Через несколько минут пожарные приехали на место вызова и приступили к тушению пожара. В процессе устранения пожара, эвакуировано 7 газовых баллонов, объемом по 27 литров, а также 3 баллона взорвались в здании кафе.

Сильный порывистый ветер со скоростью до 15 метров в секунду осложнял тушение пожара, так как способствовал распространению огня. Несмотря на это, благодаря слаженным действиям противопожарных подразделений, местных исполнительных органов, местной полицейской службы, добровольных противопожарных формирований пожар локализован в 21:45, а ликвидирован в 22:10. Жертв и пострадавших не было.

Пожарными спасено стоящее рядом складское помещение, в котором находились товарно – материальные ценности на общую сумму около 3 миллиона тенге и автомобиль марки «Фотон» ориентировочная стоимость которого составляет 5 миллионов тенге.

Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. По данному факту составлен административный протокол по ст.410 ч.1. КоАП РК.

Стоит отметить, что разрыв газового баллона является наиболее опасным исходом в тушении пожара.

Напомним, 9 ноября 2015 года, в городе Житикара загорелся частный жилой дом по улице Советской. Для тушения на место происшествия прибыли 2 автоцистерны и 7 человек личного состава пожарной части № 5.

Пожарные, чтобы спасти оставшуюся часть дома, проникли внутрь здания через окно. Первым в звене шел офицер, начальник караула 46-летний Максут Иманбаев. В это время остальной личный состав уже взбирались на подоконник и растягивали пожарный рукав. Через некоторое время в одном из помещений раздался взрыв газового баллона. Максут Иманбаев находился у дверного проема и принял ударную волну на себя, прикрыв товарищей. Пожарные вынесли командира и пытались оказать ему помощь, но от полученных ранений мужчина скончался на месте трагедии. Семья — мать, жена и двое взрослых детей, остались без главы семьи.

Департамент по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в целях недопущения возникновения пожаров необходимо соблюдать следующие требования пожарной безопасности:

Не допускается проводить огневые и сварочные работы без заранее подготовленных первичных средств пожаротушения;

Деревянные конструкции должны быть обработаны огнезащитными составами;

Здание должно быть оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.

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