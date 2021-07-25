Три человека на место: в Казахстане впервые проходят прямые выборы сельских акимов

Иллюстративное фото. Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В Казахстане сегодня, 25 июля, по инициативе президента страны касым-Жомарта Токаева впервые проходят прямые выборы сельских акимов. На эти должности претендуют 2297 кандидатов в 730 избирательных округах, пишет informburo.kz
Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями Костанайской области по состоянию на 7.00 часов времени столицы 25 июля 2021 года в 23 селах, двух поселках, 40 сельских округах 173 избирательных участка приступили к голосованию.
В избирательные бюллетени внесены 147 кандидатов.
Во всех 173 избирательных участках оборудованы помещения для голосования в соответствии с Инструкцией, утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.
На всех участках имеются информационные плакаты о кандидатах, оформлены стенды с необходимой информацией о составах комиссий, телефонах вышестоящей комиссии, органов прокуратуры и судов, Правилами поведения в помещении для голосования, утвержденными постановлениями участковых избирательных комиссий.
На избирательных участках предусмотрены необходимые меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции КОВИД-19 .
Голосование проходит в 14 областях на 1847 избирательных участках.
По данным территориальных избирательных комиссий, в голосовании примут участие около 1,2 млн избирателей, что составляет 13% от избирателей 14 областей.
С инициативой по проведению прямых выборов сельских акимов глава государства выступил 1 сентября 2020 года. 24 мая 2021 года Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующие законодательные акты. С 5 июня новые нормы выборного законодательства вступили в силу.
25 июля единовременно состоятся выборы более 700 сельских акимов. Выборы остальных акимов сельских округов будут проведены после истечения сроков их полномочий.
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