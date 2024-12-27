Полиция проводит досудебное расследование по факту ДТП, в котором погибли три человека.

Днём 26 декабря на 107 км автодороги «Костанай-Карабутак», в 2 км от посёлка Валерьяновка в районе им.Б.Майлина, произошло столкновение автомобилей «Volkswagen Sharan» и двух «ГАЗелей».

В результате аварии три человека скончались на месте, ещё один пострадавший был госпитализирован в центральную больницу города Лисаковска.

Дорожное происшествие расследуется по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц Уголовного кодекса Республики Казахстан»

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