Полиция проводит досудебное расследование по факту ДТП, в котором погибли три человека.
Днём 26 декабря на 107 км автодороги «Костанай-Карабутак», в 2 км от посёлка Валерьяновка в районе им.Б.Майлина, произошло столкновение автомобилей «Volkswagen Sharan» и двух «ГАЗелей».
В результате аварии три человека скончались на месте, ещё один пострадавший был госпитализирован в центральную больницу города Лисаковска.
Дорожное происшествие расследуется по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц Уголовного кодекса Республики Казахстан»