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Три человека погибли в ДТП на трассе в Костанайской области

24.kz

По факту аварии на объездной дороге трассы Костанай-Карабутак начато досудебное расследование по статье 345 ч 4 УК РК.

17 июля в 7.40 на 56 км объездной дороге А-22 Костанай-Карабутак произошло ДТП.

«Водитель иномарки «Ниссан» совершая маневр обгона, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовой машиной «Шахман». В результате ДТП три человека погибли, водитель иномарки и два пассажира», — сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 345 ч 4 УК РК «Нарушение ПДД». Проводятся необходимые следственные действия.

Полиция предупреждает о соблюдении правил безопасности, на автодорогах.

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