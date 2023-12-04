Три человека погибли в страшной аварии в Костанайской области

Отвечая на запрос журналиста, в ДП Костанайской области сообщили, что 30 ноября около 18 часов 40 минут на 145 километре автодороги «Костанай — Денисовка» вблизи села Перелески, 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112», не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил боковое столкновение с грузовым автомобилем Reno.

После, легковой автомобиль ударился о дорожное ограждение и уже в стоящую машину, въехал автомобиль марки Тoyota, водитель которой двигался в попутном направлении.

В автомобиле «ВАЗ-2112» находилось трое пассажиров, двое из которых, от полученных травм, скончались на месте. Погиб и сам водитель. Еще один пассажир с травмами госпитализирован в больницу.

По данному факту в отделе полиции Денисовского района начато досудебное расследование по ч. 4 ст.345 УК РК «Нарушение ПДД », повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек. Назначены соответствующие экспертизы, проводится следствие.

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