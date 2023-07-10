Три человека погибли в водоемах Костанайской области в минувшие выходные

Как сообщают сотрудники ДЧС региона два несчастных случая произошли на оборудованных для купания пляжах, но люди нарушили меры предосторожности. Третий человек утонул в неприспособленном для плавания месте.

Три несчастных случая зарегистрированы на территории Костанайской области в течение выходных дней. Об этом рассказали сотрудники ДЧС региона. Два из них произошли в районе имени Беимбета Майлина в акватории Каратомарского водохранилища.

— Первый случай зарегистрирован 6 июля на реке Аят, на турбазе «Параллель». Гражданин 1968-ого года рождения, утонул на оборудованном для купания месте, нарушил правила поведения на воде, то есть заплыл за ограничительные буйки, — рассказал Жанат Асылбеков, начальник Управления гражданской обороны ДЧC Костанайской области .

На следующий день, 7-ого июля, так же на Каратомарском водохранилище, но на другой базе отдыха, произошел аналогичный случай. Утонул 36-летний мужчина. Он, по данным ДЧС, он тоже заплыл за буйки, и потерял силы. Спасатели не успели прийти ему на помощь, из-за большого скопления людей на пляже в этот жаркий, выходной день.

— Спасатели предупреждали их. Даже, говорят: «Мы кричали, когда он начал заплывать». За мячом поплыл. Они на лодке, но они не успели. За ним девочка, дочь поплыла, , и они успели дочь спасти, а когда уже за ним поплыли, — уже ушел. Не успели, — рассказал подробности случившегося Жанат Асылбеков.

И на следующий день, третий несчастный случай произошел в окрестностях Костаная, уже в необорудованном для купания месте, в районе так называемой «гагаринской» плотины. Здесь утонул 23-летний мужчина. Очевидцы всех трех несчастных случаев сообщали сотрудниками ДЧС, что перед заходом в воду все мужчины употребляли спиртные напитки. Как и житель Житикары, которому повезло остаться в живых.

— Также в состоянии алкогольного опьянения заплыл, и не смог назад выбраться. И наш оперативно-спасательный отряд, пост который там находится, они, на лодке, спасли его, — рассказал Асылбеков.

По данным сотрудников ДЧС с начала купального сезона, ими, совместно с сотрудниками полиции и инспекции транспортного контроля, проведено уже больше трех тысяч рейдов. В ходе их лица, ответственные за порядок и безопасность, в основном, беседуют с отдыхающими. Но некоторых и наказывают за нарушения. Уже оштрафовано 150 человек, большинство за распитие алкоголя в общественном месте, то есть, непосредственно у реки.

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