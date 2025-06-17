С начала купального сезона в регионе утонули три человека. Трагедии произошли в Костанае, Лисаковске и Рудном на минувшей неделе. Напомним, еще до открытия сезона на реке Тобол погиб подросток. И на днях спасателям удалось предотвратить ещё одну трагедию и спасти человека.

Одна из трагедий произошла В Рудном. Мужчина утонул на городском пляже. Очевидцы забили тревогу, когда заметили, что вещи погибшего лежат, а его самого нет. Второй случай гибели произошел в Лисаковске. По словам сотрудников ДЧС области, мужчина в компании друзей, будучи в состоянии алкогольного опьянения, купался в необорудованном месте, это и привело к гибели. Подобная ситуация случилась и в Костанае. Трагедия произошла на базе отдыха «Мохито». Это официальное место купания. Мужчина, опять же со слов ЧСников, был под воздействием алкоголя, нырнул и не смог вынырнуть обратно, хотя до этого спасатели не раз подходили к нему с предупреждением.

«Потом же сама территория она огорожена была буйками и со слов очевидцев, они показали приблизительное местоположение куда он нырнул и в этом периметре уже нашими спасательными водолазами уже было извлечено тело погибшего», — говорит офицер управления гражданской обороны ДЧС Костанайской области Галымжан Мустафин.

Всего с начала купального сезона на территории Костанайской области зарегистрировано 3 случая гибели людей на воде. Галымжан Мустафин утверждает, что основные причины этого — купание в нетрезвом виде, а также недооценка собственных сил. Также на территории Костаная в районе городского пляжа удалось спасти человека.

«Мужчина на территории пляжа распивал спиртные напитки и в состоянии опьянения полез в воду купаться. При купании не рассчитал свои силы, его близкий друг начал его спасать, но, к сожалению, не смог его вытащить из воды. И также позвали наших спасателей, которые мгновенно отреагировали на случай», — рассказал Галымжан Мустафин.

Инспекторы выписали мужчине административный штраф в размере 7 МРП. Также с начала купального сезона сотрудниками ДЧС уже привлечены к ответственности почти 130 человек за нарушение правил безопасности на водоемах. И вот, о каких правилах знают сами отдыхающие.

Сотрудники ДЧС патрулируют водоемы ежедневно по всей области. И ежедневно они напоминают жителям о том, как важно придерживаться правил безопасности на водоемах.

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