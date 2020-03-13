Три дня потребовалось спасателем,чтобы вызволить фуру иностранца в Костанайской области

Операцию по эвакуации иностранной грузовой машины провели сотрудники дорожных служб и отдела по чрезвычайным ситуациям в Костанайской области. Фура гражданина Сербии скатилась в кювет на трассе республиканского значения Аулиеколь — Сурган в Карасуском районе, сообщает alau.kz.

Из снежной ловушки её вызволяли три дня с помощью техники компании Казахавтодор и нескольких ТОО. По данным сотрудников, участвовавших с спасении, для того, чтобы машину вновь вернуть на трассу, пришлось пробивать по полю объездную дорогу, протяженостью примерно в 800-1000 метров. По ней откопанную фуру отбуксировали к асфальтированной проезжей части.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.