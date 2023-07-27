Три миллиона долларов, 17 уголовных дел. По делу о хищении бюджетных денег в Костанайской области озвучили детали

Продолжается расследование действий ранее изобличенной преступной группы в Костанайской области, которая с 2022 года по настоящее время путем мнимых сделок о реализации мяса, похитили бюджетные средства. Сумма хищений превышает 1,6 млрд тенге. Об этом сообщает АФМ РК.

Напомним, организованную группу возглавлял директор крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия, в которую входили его подчиненные, руководители крестьянских хозяйств, ветеринарные врачи и должностные лица.

Преступная схема заключалась в сдаче крестьянскими хозяйствами на перерабатывающий завод несуществующей продукции, а также продукции с завышенным весом, за что получались субсидии, которые делились между участниками преступной группы.

В настоящее время установлено более 50 крестьянских хозяйств, вовлечённых членами ОПГ в свою преступную деятельность.

На текущий день зарегистрировано семнадцать уголовных дел, по фактам хищения путем мошенничества, создания и руководства организованной преступной группы. У членов группы обнаружено в банковских ячейках и на счетах денежные средства в иностранной и национальной валюте на сумму свыше 3 млн долларов США.

В ходе предварительного следствия руководители КХ дали признательные показания и добровольно возвратили в государственный бюджет более 62 млн тенге.

В ходе следствия под стражу взяты 5 активных членов ОПГ.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит.

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