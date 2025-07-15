Министерство внутренних дел в очередной раз обращается к водителям с настоятельным призывом соблюдать скоростной режим, передает Polisia.kz. За шесть месяцев 2025 года на дорогах страны зафиксировано более трех миллионов случаев превышения скорости. Несоблюдение скоростного режима остается одной из главных причин смертельных аварий.
За полгода в населенных пунктах из-за превышения скорости произошло 1129 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 95 человек. На трассах республиканского и областного значения — 986 ДТП, унесших жизни 180 человек.
Чтобы напомнить об ответственности за рулем, полиция представляет очередной социальный видеоролик. Он показывает, как одно неверное действие может привести к непоправимым последствиям — для самого водителя, пассажиров и других участников дорожного движения. МВД подчеркивает: соблюдение скоростного режима — это не формальность, а ключ к безопасности каждого.
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