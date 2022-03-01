Три новых сценария развития коронавируса озвучил Минздрав Казахстана

Вице-министр здравоохранения — главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова озвучила обновленный прогноз эпидемиологической ситуации по COVID-19, передает «NewTimes.kz».

«При оптимистичном сценарии: при соблюдении мер профилактики до 250 случаев в сутки в марте 2022 года. При реалистичном сценарии до 310 случаев в сутки в марте 2022 года. При пессимистичном сценарии — до 360 случаев в сутки», — сообщила вице-министр на расширенном заседании коллегии министерства здравоохранения РК.

Она отметила, что благодаря постоянному совершенствованию подходов к профилактике, лечению, введению ограничительных мер максимальный предел распространения пятой волны, связанный с циркуляцией штамма Омикрон, снизился, и продолжительность роста заболеваемости сократилась до одного месяца, в то время как в ряде других стран мира она составляет более 2 и 3 месяцев.