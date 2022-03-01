USD 495
EUR 553.46
RUB 4.95
  1. Home
  2. Новости
  3. Три новых сценария развития коронавируса озвучил Минздрав Казахстана

Три новых сценария развития коронавируса озвучил Минздрав Казахстана

gazeta.ru

Vinkmag ad

Вице-министр здравоохранения — главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова озвучила обновленный прогноз эпидемиологической ситуации по COVID-19, передает «NewTimes.kz».

«При оптимистичном сценарии: при соблюдении мер профилактики до 250 случаев в сутки в марте 2022 года. При реалистичном сценарии до 310 случаев в сутки в марте 2022 года. При пессимистичном сценарии — до 360 случаев в сутки», — сообщила вице-министр на расширенном заседании коллегии министерства здравоохранения РК.

Она отметила, что благодаря постоянному совершенствованию подходов к профилактике, лечению, введению ограничительных мер максимальный предел распространения пятой волны, связанный с циркуляцией штамма Омикрон, снизился, и продолжительность роста заболеваемости сократилась до одного месяца, в то время как в ряде других стран мира она составляет более 2 и 3 месяцев.

Ключевую роль в борьбе с КВИ, по словам Айжан Есмагамбетова, сыграла кампания по вакцинации населения. На сегодняшний день 10,2 млн человек получили одну дозу вакцины, что составляет 53,7% от общего населения.

В свою очередь с ноября 2021 года началась ревакцинация населения против КВИ, которую уже прошли 2,5 млн человек или более 56% населения, подлежащего вакцинации.

За прошедшие сутки зарегистрировано 263 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Согласно данным министерства здравоохранения РК, с 19 по 25 февраля от коронавируса и ковидной пневмонии умерло 63 инфицированных.

В настоящее время почти все регионы Казахстана находятся в зеленой зоне по коронавирусу.

Между тем, на коллегии Минздрава вице-премьер РК Ералы Тугжанов сообщил о том, что в ряде стран все еще отмечается рост заболеваемости коронавирусом, и призвал казахстанцев не расслабляться

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Информация о проведении сельскохозяйственной ярмарки в Костанае
Следующая новость

Какие изменения ждут казахстанцев в марте 2022 года