Республиканский конкурс по присвоению звания «Лучший педагог» подвел итоги и определил 64 педагога, которые стали лучшими из лучших. На областном уровне приняли участие 10 педагогов, 5 участников II этапа Республиканского конкурса «Лучший педагог», набравших более 80 процентов от 100 баллов, боролись за звание быть лучшими в республике. Об этом сообщает пресс-служба управления образования Костанайской области.

Победителями стали учитель начальных классов школы №6 ЛисаковскаТатьяна Помогайко, преподаватель по общегуманитарным и социально-экономическим дисциплинам Житикаринского политехнического колледжа Айна Тайжанова, преподаватель по общепрофильным дисциплинам Костанайского высшего педагогического колледжа Галия Султанова.

«Я рада поделиться своими впечатлениями о конкурсе «Үздік педагог-2024″, в котором мне посчастливилось участвовать и стать победителем. За свои 30 лет работы в сфере образования я принимала участие во многих профессиональных конкурсах, но этот конкурс стал самым важным и значимым. Конкурс дает уникальную возможность не только продемонстрировать свои навыки, но и обменяться опытом с другими педагогами», — отметила Галия Султанова.

Педагоги отмечают высокий уровень организации.

«Я особенно признательна жюри за высокую оценку моего урока проведенного в офлайн формате в городе Астана, коллегам из ТОО «Педагогический колледж международного университета Астана» за помощь в организации и проведении урока. Благодарю коллектив своего колледжа за поддержку и помощь на протяжении всех этапов конкурса. Конкурс стал для меня стимулом к дальнейшему развитию и внедрению новых методов в обучении», — поделилась Айна Тайжанова.

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