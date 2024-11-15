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Три погодных сюрприза ожидают жителей Костанайской области

— Сегодня, 13:46
Изображение для новости: Три погодных сюрприза ожидают жителей Костанайской области

alau.kz


На севере Костанайской области днём прогнозируются дождь и гроза. Ночью и утром западные и северные районы региона окутает туман.

Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 м/с. Днём на западе и востоке области порывы могут достигать 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +5…+10 градусов, на юге — до +13. Днём ожидается +17…+22 градуса, в южных районах — до +25.

В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный и западный — 9–14 м/с. Ночью столбики термометров покажут +8…+10 градусов, днём — +18…+20.



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