Землю ожидает двойной удар из космоса: когда усилится магнитнаяаа буря





В ближайшие дни геомагнитная обстановка на Земле останется нестабильной. Причиной стали два выброса корональной массы, произошедшие на Солнце, передает zakon.kz

По предварительным расчётам специалистов, облака солнечной плазмы могут достичь нашей планеты во второй половине 17 августа. Наиболее заметные возмущения ожидаются именно в этот день: магнитная буря может усилиться до уровня G2.

До этого Земля продолжит находиться под воздействием быстрого потока солнечного ветра. 16 августа геомагнитная активность, вероятно, останется повышенной.

Специалисты отмечают, что прогноз космической погоды может меняться. В период магнитных бурь рекомендуется соблюдать режим сна, пить достаточно воды, избегать чрезмерных нагрузок и следить за самочувствием.

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