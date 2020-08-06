Три сотрудника полиции Костанайской области управляли автомобилем в нетрезвом виде

В Костанайской области выявлено сразу несколько фактов, когда полицейские управляли автомобилем в нетрезвом виде. Происходило это как в не рабочее время, так и при несении службы. Какое наказание за нарушение дисциплины несут стражи порядка, а так же как и куда о подобных фактах могут сообщить бдительные граждане, рассказали в управлении, которое занимается чисткой полицейских рядов.

За «чистотой мундира» полицейских, в том числе и в костанайском департаменте, отвечает целое управление собственной безопасности. Его сотрудники борются с коррупцией в рядах служащих и следят за законностью действий и дисциплиной полицейских. Нарушения последней, как выяснилось, имеют место.

«В результате подобных мероприятий сначала года выявлено уже три сотрудника, именно Департамента полиции, кто находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. По всем проведены служебные проверки, по результатам которых они уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам»,- сказал начальник управления собственной безопасности ДП Костанайской области Жанибек Камзенов.

Выявлены и факты нахождения сотрудников полиции в нетрезвом виде на рабочем месте. По словам Жанибека Камзенова, в этих случаях также приняты адекватные меры. Эти сотрудники так же уволены, так же по отрицательным мотивам. То есть восстановиться на службе они не смогут уже никогда. По коррупционным правонарушениям, по данным управления собственной безопасности, наблюдается тенденция к снижению. Этого удалось добиться, благодаря системной работе и планомерности. Так же сделано всё, чтобы о фактах незаконных действий, своевременно поступала информация и от гражданского населения. Для этого в системе органов внутренних дел существует единый телефон доверия.

«Бесплатный с любых телефонов. В круглосуточном режиме работает. В дневное время принимает оператор — сотрудник, которому вы непосредственно можете изложить свою проблему,будут приняты меры по регистрации обращения и проведения дальнейших проверок»,- говорит Жанибек Камзенов.

Ночью же включается автоответчик, по записям которого уже на утро регистрируются и прослушиваются ответственным сотрудником обращения. Проверки, обещают в УСБ, будут проведены по всем указанным в них фактах.

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