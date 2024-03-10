Три спасённых жизни. Пациентам пересадили почки и сердце от одного донора в РК

Трем пациентам, из разных уголков страны, были пересажены две почки и сердце одного органного донора. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РК.

В предпраздничный день команда высококвалифицированных врачей в составе: трансплантологов, кардиохирургов, анестезиологов и медицинских сестер Национального научного онкологического центра и Кардиохирургического центра г.Астана прибыла на борту санавиации в Павлодарскую область.

Параллельно в городе Астана, отобранные программой реципиенты, стоявшие в листе ожидания были приглашены для сдачи дополнительных анализов.

По результату прохождения медицинского обследования и по решению комиссии определён 26-летний реципиент. Он находился на гемодиализе на протяжении 6 лет, с диагнозом V терминальная стадия почки.

В Национальном научном онкологическом центре в городе Астана врачи успешно провели взрослому пациенту кадаверную трансплантацию почки.

Реципиента перевели в палату, на сегодняшний день его состояние хорошее стабильное. Почки функционируют в полном объёме.

Вторая почка была пересажена ребенку в центре материнства и детства также в Астане.

Пересадка третьего органа — сердца была проведена в Кардиохирургическом центре.

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