Три спасённых жизни. Пациентам пересадили почки и сердце от одного донора в РК

Трем пациентам, из разных уголков страны, были пересажены две почки и сердце одного органного донора. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РК.
В предпраздничный день команда высококвалифицированных врачей в составе: трансплантологов, кардиохирургов, анестезиологов и медицинских сестер Национального научного онкологического центра и Кардиохирургического центра г.Астана прибыла на борту санавиации в Павлодарскую область.
Параллельно в городе Астана, отобранные программой реципиенты, стоявшие в листе ожидания были приглашены для сдачи дополнительных анализов.
По результату прохождения медицинского обследования и по решению комиссии определён 26-летний реципиент. Он находился на гемодиализе на протяжении 6 лет, с диагнозом V терминальная стадия почки.
В Национальном научном онкологическом центре в городе Астана врачи успешно провели взрослому пациенту кадаверную трансплантацию почки.
Реципиента перевели в палату, на сегодняшний день его состояние хорошее стабильное. Почки функционируют в полном объёме.
Вторая почка была пересажена ребенку в центре материнства и детства также в Астане.
Пересадка третьего органа — сердца была проведена в Кардиохирургическом центре.