Три спецбольницы построят за 15-20 дней в Казахстане

Принятые в Казахстане жесткие карантинные меры позволили снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. Если 28 марта прирост составлял 52 процента, то к 4 апреля этот показать снизился до 12 процентов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на информацию министра здравоохранения Елжана Биртанова.

Эта тенденция позволяет снизить резкие нагрузки на санитарные и медицинские службы и более эффективно оказывать помощь заболевшим и контакным лицам, отметил глава Минздрава.

«Вместе с тем отмечается рост общего количества заболевших в нашей стране. Опыт других стран позволяет прогнозировать, что основной период заболеваемости придется на апрель-май, с пиком в первой половине апреля. В этот период мы прогнозируем порядка 3500 заболевших (сейчас 551). В дальнейшем, в летние месяцы, эпидемиологи ожидают спад темпов, но не полного прекращения эпидемии. Некоторые эксперты не исключают повторного сезонного подъема эпидемии осенью этого года», – пишет на своей странице в Facebook Биртанов.

В этой связи он отметил особую важность для казахстанских медиков во всесторонней готовности к полноценному оказанию медицинской помощи всем нуждающимся как в период пика эпидемии, так и в долгосрочном периоде.

Для оказания этой помощи уже сейчас развернуто 3920 инфекционных коек для лечения больных коронавирусной инфекцией, а также около 7300 так называемых «провизорных» коек для пациентов с подозрением на нее. Также готовы и уже работают реанимационные отделения для приема 180 тяжелых больных, оснащенные 170 аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 38 аппаратами экстракорпоральной мембранной оксигенации крови (ЭКМО).

Однако, с учетом такого факта, что в среднем пациенты проводят в инфекционной больнице три-четыре недели, а также возможного риска вспышек инфекции в коллективах предприятий и служб, задействованных в жизнеобеспечении населенных пунктов (медицинские работники, полиция, вооруженные силы и другие), потребуется большее количество койко-мест и специальных больниц. При этом очень важно, чтобы они соответствовали требованиям инфекционной безопасности: боксированные палаты, особая система вентиляции, в том числе с отрицательным давлением в реанимационных палатах, шлюзовое деление на «чистые» и «грязные» зоны и так далее.

«Мы видели, как такие быстровозводимые больницы были использованы в Китае. Мы видим, какая тяжелая нагрузка идет на обычные больницы в США, Италии и других европейских странах. Именно с учетом этого, министерство здравоохранения внесло предложение о необходимости срочного строительства как минимум трех быстровозводимых инфекционных больниц (по 200-300 мест на первом этапе) в крупных городах – Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Местные исполнительные органы ответственны за реализацию этих проектов», – сообщил Биратнов.

Поддержку в данном вопросе оказывают казахстанские строительные компании. По словам министра, завершить строительство планируется в кратчайшие сроки – через 15-20 дней. Будут использованы быстрые технологии, готовые блочно-модульные решения, современные системы инфекционной безопасности, установлено необходимое медицинское и лабораторное оборудование.

«Такие меры позволят укрепить возможности нашей страны в реагировании и ликвидации не только последствий пандемии коронавируса сейчас, но и в возможных эпидемиях в последующем! Необходимо признать, что мир оказался не готовым к таким глобальным и агрессивным вызовам. Системы здравоохранения переключились, в основном, на «поведенческие» хронические неинфекционные болезни (диабет, гипертония, онкология и другие). Очевидно, что надо провести определенную перенастройку системы общественного здравоохранения и быть готовым к таким ситуациям уже в ближайшем будущем!» – пишет глава Минздрава.

Елжан Биртанов выразил благодарность казахстанцам за понимание и поддержку работы медицинских сотрудников по противодействию пандемии коронавирусной инфекции. Он также попросил доверять только информации из официальных источников и прислушиваться к мнению ответственных профессионалов в этой области.

Все эти чрезвычайные и срочные меры реализуются только в интересах здоровья нашего народа, подчеркнул в завершении министр.

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